Hewlett Packard Enterprise : relève sa guidance annuelle

(Boursier.com) — Contrairement à HP, Hewlett Packard Enterprise a revu à la hausse ses prévisions annuelles, convaincu que les entreprises améliorent leurs technologies malgré les inquiétudes concernant l'économie. Le groupe actif dans les serveurs, le stockage et les services aux entreprises table désormais sur un bpa ajusté compris entre 2,11 et 2,15 dollars sur l'exercice clos fin octobre, contre une fourchette précédente allant de 2,06 à 2,14$. HPE a confirmé sa précédente prévision de flux de trésorerie pour l'ensemble de l'année, d'environ 2 milliards de dollars, avec une croissance de ses revenus à change constant entre 4 et 6%. La firme prévoit néanmoins un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre légèrement inférieur aux estimations de Wall Street, entre 7,2 et 7,5 milliards de dollars.

La société basée à Houston a enregistré, sur son troisième trimestre fiscal, un bpa ajusté de 0,49$, en hausse de 2% et supérieur à sa guidance, pour un chiffre d'affaires en progression d'environ 1% à 7 milliards de dollars, conformément aux estimations des analystes. La marge brute ajustée s'est améliorée de 120 pb sur un an à 35,9% (35,6% de consensus) et le free cash-flow a atteint 955 M$. Les ventes de l'unité Compute, qui comprend les centres de données et les serveurs, ont diminué de 13% à 2,6 milliards de dollars, soit un peu moins que les estimations des analystes. Les ventes de stockage ont reculé de 5% à 1,1 milliard de dollars au cours de la période terminée le 31 juillet, soit un peu mieux que prévu. La société est moins dépendante des unités de calcul et des serveurs en raison de la croissance des activités à marge élevée, a déclaré le DG, Antonio Neri, lors de la conférence de présentation des résultats.

Les ventes de l'unité à la croissance la plus rapide de l'entreprise, Intelligent Edge, ont ainsi bondi de 50% pour atteindre 1,4 milliard de dollars. La division, qui constitue un élément clé du plan de transformation de HPE par rapport au matériel traditionnel, couvre les produits qui permettent aux entreprises de collecter et de traiter les données là où elles sont générées au lieu de les envoyer vers un centre de stockage externe.