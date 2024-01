Hewlett Packard Enterprise rachèterait Juniper pour 13 milliards de dollars !

(Boursier.com) — Hewlett Packard Enterprise serait en pourparlers avancés pour racheter le fabricant d'équipements de réseau Juniper Networks, petit rival de Cisco, pour environ 13 milliards de dollars, afin de renforcer les offres d'intelligence artificielle. C'est du moins ce qu'affirme le Wall Street Journal, qui insiste donc sur l'orientation "IA" du rapprochement. Hewlett Packard Enterprise, basé au Texas, est un fournisseur de services cloud destiné à des clients allant des petites entreprises aux grandes entreprises et aux gouvernements. HPE est une émanation de l'entreprise technologique emblématique fondée en 1939 par William Hewlett et David Packard, Hewlett-Packard, rappelle le WSJ, selon lequel le groupe presque centenaire voudrait donc se donner un coup de jeune en développant ses offres IA et en surfant sur la vague actuelle. Un accord entre les deux sociétés pourrait être annoncé dès cette semaine selon le journal, qui cite des personnes proches du dossier.