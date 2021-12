Hewlett Packard Enterprise : profits supérieurs aux attentes

(Boursier.com) — Hewlett Packard Enterprise (HPE) a dépassé les attentes de profits pour le quatrième trimestre fiscal, dégageant sur la période un bénéfice ajusté par action de 52 cents, à comparer à un consensus de 49 cents et un bpa de 37 cents un an plus tôt. Les revenus ont totalisé 7,35 milliards de dollars sur la période close en octobre, tout juste en ligne avec les attentes de marché, contre 7,21 milliards de dollars un an auparavant. Les prévisions demeurent prudentes compte tenu des difficultés persistantes d'approvisionnement. Le bénéfice ajusté par action du premier trimestre fiscal, clos fin janvier, est anticipé entre 42 et 50 cents, contre 49 cents de consensus Bloomberg. L'offre et l'approvisionnement constituent des problèmes à court terme, alors que les commandes pour l'exercice clos fin octobre se sont appréciées quant à elles de 16%.