Hewlett Packard Enterprise : prévisions solides

(Boursier.com) — Hewlett Packard Enterprise a dévoilé pour son troisième trimestre un bénéfice ajusté par action de 48 cents, en ligne avec les attentes de marché, contre 47 cents un an plus tôt. Les revenus ont été de 6,95 milliards de dollars, contre 6,9 milliards un an auparavant. Le consensus de revenus était assez comparable. Ainsi, revenus et profits trimestriels ont légèrement augmenté. Les prévisions fournies par ailleurs dépassent les attentes de marché. Le groupe prévoit une croissance de 3 à 4% des revenus 2022 hors effets de changes, ainsi qu'un bénéfice ajusté par action allant de 1,96 à 2,04$. Le free cash flow annuel est anticipé entre 1,7 et 1,9 milliard de dollars.