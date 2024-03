Hewlett Packard Enterprise : prévisions mitigées

(Boursier.com) — Hewlett Packard Enterprise a dévoilé hier soir des résultats financiers trimestriels et des prévisions sans grand relief. Le groupe a dégagé un bénéfice ajusté par action de 48 cents, pour des revenus de 6,76 milliards de dollars à comparer à un consensus de 7,1 milliards. Le bénéfice ajusté par action était anticipé entre 42 et 50 cents, alors que les revenus étaient attendus entre 6,90 et 7,30 milliards. HPE a par ailleurs abaissé ses prévisions de revenus et profits pour l'exercice fiscal entamé, avec l'affaiblissement de la demande en produits de réseaux et le manque de disponibilité de puces informatiques. Les revenus sont attendus en hausse jusqu'à 2%, hors fluctuations de changes, pour l'exercice se terminant en octobre. Auparavant, HPE prévoyait une croissance annuelle de ses ventes de 2 à 4%. Le bénéfice hors éléments serait compris entre 1,82 et 1,92$ par action, soit ici encore une révision en baisse.

Rappelons que Hewlett Packard Enterprise s'est porté acquéreur du fabricant d'équipements de réseau Juniper Networks, petit rival de Cisco, pour environ 14 milliards de dollars, afin de renforcer ses offres d'intelligence artificielle. HPE, basé au Texas, est un fournisseur de services cloud destiné à des clients allant des petites entreprises aux grandes entreprises et aux gouvernements.