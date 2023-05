Hewlett Packard Enterprise plonge à Wall Street

(Boursier.com) — Hewlett Packard Enterprise plongeait hier soir de 8% après bourse à Wall Street. HPE n'a pas plus convaincu que HP Inc. Pour son deuxième trimestre fiscal, le groupe a affiché un bénéfice ajusté par action de 52 cents, contre 47 cents de consensus et 44 cents un an avant, mais les revenus sont ressortis bien trop courts à 6,97 milliards de dollars, contre 6,71 milliards un an avant. Le groupe a tout de même relevé ses estimations annuelles de bénéfice opérationnel et de bénéfice par action. Le bénéfice ajusté annuel par action est anticipé entre 2,06 et 2,14$. La marge opérationnelle non-GAAP annuelle est attendue entre 6 et 7%. Le free cash flow annuel du groupe, actif dans les serveurs, le stockage et les services aux entreprises, est quant à lui toujours anticipé entre 1,9 et 2,1 milliards de dollars. HPE voit une grande opportunité à venir dans le besoin de systèmes de haute puissance pour les modèles d'IA, ce qui ne semble pas non plus convaincre Wall Street.