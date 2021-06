Hewlett Packard Enterprise dope encore ses estimations

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Hewlett Packard Enterprise a publié hier soir des comptes trimestriels supérieurs aux attentes et dopé au passage ses prévisions financières. Pour le second trimestre fiscal, HPE a affiché des revenus de 6,7 milliards de dollars, en croissance de 9% en glissement annuel, contre un consensus de 6,62 milliards de dollars. Le recentrage du groupe sur les services cloud porte donc ses fruits. Le concepteur de serveurs et d'équipements de réseaux et de stockage de données a dégagé un bpa trimestriel ajusté de 46 cents, en vive croissance de 70%. Le consensus était logé à 42 cents de bpa ajusté. Sur le trimestre clos en juillet, le rival de Dell et Cisco prévoit, en milieu de fourchette, un bénéfice ajusté par action de 41 cents.