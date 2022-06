Hewlett Packard Enterprise dévisse après les comptes

(Boursier.com) — Warren Buffett, qui a investi dans HP Inc plutôt que Hewlett Packard Enterprise, semble avoir fait le bon choix. HPE a en effet déçu hier soir à Wall Street par ses derniers comptes, alors que HP Inc avait précédemment dévoilé des comptes solides. Sur le deuxième trimestre fiscal, Hewlettt Packard Enterprise a dégagé un bénéfice ajusté par action de 44 cents, contre 45 cents de consensus et 46 cents un an avant. Les revenus ont été de 6,71 milliards de dollars, ratant de 2% le consensus, contre un niveau de 6,7 milliards un an avant. HPE réduit aussi sa guidance annuelle de profits, du fait des devises, de la chaîne d'approvisionnement et des coûts de retrait de Russie. Le bénéfice ajusté annuel est attendu jusqu'à 2,1$. Sur le trimestre de juillet, ce bpa ajusté est anticipé entre 44 et 54 cents. Antonio Neri, CEO du groupe, juge que malgré les éléments adverses, la demande des clients reste forte, avec un backlog "d'une qualité incroyable".