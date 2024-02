Hess dépasse les attentes

(Boursier.com) — Hess a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 1,63$ contre 1,43$ de consensus. Un an plus tôt, le bpa ajusté était de 1,78$. Les revenus trimestriels ont été de 3,04 milliards de dollars, également supérieurs aux anticipations de marché, contre 3,05 milliards pour la période correspondante de l'an dernier. Le bénéfice net trimestriel a été de 413 millions de dollars et 1,34$ par action, contre 497 millions de dollars un an plus tôt. Rappelons qu'en octobre, Chevron avait annoncé une offre monumentale de 53 milliards de dollars pour le rachat de son rival Hess. L'annonce de ce deal faisait suite à une offre de près de 60 milliards d'ExxonMobil sur Pioneer Natural Resources.