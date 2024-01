Hertz va revendre un tiers de ses voitures électriques !

(Boursier.com) — Hertz Global Holdings va vendre environ 20.000 véhicules électriques de sa flotte américaine, soit environ un tiers de sa flotte globale de VE ! Le groupe américain de location de voitures entend... réinvestir une partie du produit de la vente des VE en achetant des véhicules à essence afin de répondre à la demande des clients, selon un avis réglementaire. Le groupe a observé en effet une faible demande pour la location de ses véhicules électriques. Les ventes représenteraient une dépréciation d'environ 245 millions de dollars sur le quatrième trimestre 2023. Les mesures devraient améliorer l'Ebitda corporate ajusté cette année, mais elles pèseront sur le quatrième trimestre 2023...

Les coûts des collisions et des dommages sur les véhicules électriques sont restés élevés au quatrième trimestre, a indiqué le groupe. Les charges de dépréciations annoncées pour le T4 s'ajoutent à celles d'amortissement que le groupe prévoit d'enregistrer au cours du trimestre dans le cadre de la gestion normale de sa flotte. Hertz continuera à proposer des VE mais mettra en oeuvre des mesures pour accroître la rentabilité, en développant les infrastructures telles que les stations de recharge et en renforçant les relations avec les fabricants de véhicules. Hertz "continuera à gérer activement la taille totale de sa flotte de véhicules électriques, ainsi que la répartition des véhicules électriques entre les segments de clientèle, notamment les loisirs, les entreprises, le gouvernement et le covoiturage", détaille le groupe.

Hertz a par ailleurs dévoilé des revenus préliminaires du quatrième trimestre allant de 2,1 à 2,2 milliards de dollars, contre 2,2 milliards de consensus.