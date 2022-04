Hertz Global muscle sa flotte électrique, mais choisit un rival de Tesla

(Boursier.com) — Hertz accélère ses efforts afin de disposer d'une flotte de voitures de location principalement électriques. La société a annoncé ce lundi qu'elle achèterait 65 000 véhicules électriques au rival de Tesla, Polestar (qui va se regrouper avec le SPAC Gores Guggenheim). Composés principalement de la berline sportive Polestar 2, les achats s'étaleront sur cinq ans. La disponibilité devrait commencer au printemps en Europe et plus tard cette année en Amérique du Nord et en Australie. "Le partenariat d'aujourd'hui avec Polestar renforce notre ambition de devenir un acteur de premier plan dans l'écosystème de la mobilité moderne et de le faire en tant qu'entreprise respectueuse de l'environnement. En travaillant avec des leaders de l'industrie des VE comme Polestar, nous pouvons contribuer à accélérer l'adoption de l'électrification tout en offrant aux loueurs, aux entreprises clientes et aux partenaires de covoiturage un produit VE haut de gamme, une expérience exceptionnelle et une empreinte carbone réduite", a déclaré Stephen Scherr, DG de Hertz.

L'accord avec Polestar fait suite à celui signé à la fin de l'année dernière avec Tesla. Hertz avait annoncé en octobre avoir commandé 100 000 Tesla Model 3, qui devraient être livrées fin 2022. La société prévoit de louer 50 000 de ces voitures à Uber.