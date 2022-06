Hertz Global dopé par son plan de rachat d'actions

(Boursier.com) — Hertz Global rebondit avant bourse à Wall Street, alors que la firme américaine de location de véhicules vient d'annoncer un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant de 2 milliards de dollars, à comparer à une capitalisation boursière d'à peine plus de 7 milliards. Ce nouveau plan de rachat intervient sept mois seulement après le précédent, qui atteignait lui aussi 2 milliards et avait été dévoilé en novembre 2021. 200 millions de dollars restent encore à racheter dans le cadre du programme antérieur. Ainsi, Hertz est désormais en mesure d'acquérir pour 2,2 milliards de dollars de ses propres titres, soit plus de 30% de la capitalisation antérieure à l'annonce.