Hermès vole de record en record

Hermès vole de record en record









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A l'image d'autres grands noms du luxe, Hermès aligne les records en bourse. A la faveur d'un gain de plus de 2%, le sellier a touché ce matin un nouveau sommet sur la place parisienne, à 1.234 euros. Preuve de l'optimisme qui entoure Hermès, le titre a fini dans le vert 18 fois au cours des 22 dernières séances ! Plombés l'an passé par la crise sanitaire, les grands noms de l'industrie ont déjà effacé ce passage à vide grâce à l'envolée des ventes en Chine, le plus grand marché des produits de luxe, et à un rebond plus fort que prévu aux États-Unis.

Dernier exemple en date, Chanel, qui n'est pas coté en bourse, a indiqué mercredi anticiper une croissance à deux chiffres de ses ventes cette année. "Au moment où nous parlons, nous affichons depuis le début de l'année une croissance des ventes à deux chiffres par rapport à 2019 et nous ne voyons aucune raison pour que cette tendance change", a précisé Philippe Blondiaux à 'Reuters'. Le directeur financier de la marque fondée par Coco Chanel ajoutant : "nous avons dépassé ce que certains ont appelé l'achat de revanche, nous pensons que c'est un élan profond et durable, qui n'est peut-être pas vrai pour tous les acteurs de l'industrie du luxe mais qui l'est pour les grandes marques qui ont continué à investir comme nous l'avons fait".