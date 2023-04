Hermès va installer une nouvelle maroquinerie à Charleville-Mézières

(Boursier.com) — Le groupe de luxe Hermès poursuit le développement de ses capacités de production avec la construction d'une nouvelle maroquinerie prévue à l'horizon 2027. À terme, 260 artisans exerceront leur savoir-faire dans les futurs ateliers situés à Charleville-Mézières, dans les Ardennes.

Ce nouveau projet s'ajoute aux trois autres sites en cours de développement à Riom (Puy-de-Dôme), à l'Isle d'Espagnac (Charente) et à Loupes (Gironde), où les recrutements et les formations se poursuivent.

La maroquinerie de Charleville-Mézières, qui sera inaugurée en 2027, fera partie du Pôle des maroquineries des Ardennes. Composé de la maroquinerie de Bogny-sur-Meuse présente sur le territoire depuis bientôt vingt ans, de la maroquinerie de la Sormonne située à Tournes et qui sera inaugurée cette année au mois de mai, et de l'École Hermès des savoir-faire de Charleville-Mézières, le pôle emploiera à terme plus de 800 artisans.