Hermès : un nouveau cru luxueux ?

(Boursier.com) — Hermes remonte de 0,8% à 2034 euros ce mercredi, alors que Morgan Stanley est repassé de 'pondération de marché' à 'surpondérer' sur le groupe de luxe avec un objectif de cours ajusté de 2.000 à 2.380 euros. Stifel s'était dit auparavant "tactiquement positif" sur Hermès ('conserver'), car l'écart de dynamique entre le chiffre d'affaires et le résultat net entre les marques de luxe absolu (en particulier celles pour lesquelles la demande dépasse l'offre comme Hermès) et les marques de luxe plus "aspirationnelles" devrait se creuser à mesure que le secteur traversera une année inférieure à la tendance en 2024...

Le potentiel limité de hausse des marges et la prime de valorisation plus large que d'habitude par rapport aux pairs après une revalorisation significative en 2023 justifie la notation du courtier. Ce dernier a par ailleurs réduit ses prévisions de ventes et d'EBIT pour l'exercice 2024 de -2% et -3% en raison d'effets de change défavorables...

Oddo BHF avait quant à lui refait un point sur le dossier après la spectaculaire performance du titre au cours de l'année écoulée. De fait, le titre est le grand gagnant de l'industrie sur les 5 dernières années avec une progression annuelle moyenne proche de 32% (pour un secteur à environ +18%), ce qui, sur la base d'une progression annuelle moyenne de l'EBIT du groupe sur la période de 18% (pour un secteur à c.+15%), implique un "rerating" relatif particulièrement vigoureux. L'analyste estimait cependant que cette surperformance serait difficile à maintenir sur 2024, alors que le ralentissement de la croissance devrait entraîner une pression accrue sur la marge...

Notons que les comptes 2023 du groupe seront détaillés le 9 février par la direction.