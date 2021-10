Hermès : très solide troisième trimestre

(Boursier.com) — Nouvelle très belle performance d'Hermès au troisième trimestre. Le sellier a réalisé sur les trois mois clos fin septembre un chiffre d'affaires de 2,367 milliards d'euros, en hausse de 31,5% en données publiées et de 31,2% à changes constants, là où le consensus était positionné à +23,8%.

Le groupe de luxe a bénéficié du redressement de l'activité en Europe, d'une accélération en Amérique et du dynamisme de l'Asie qui a permis d'afficher une croissance à deux chiffres dans tous ses métiers.

À fin septembre, tous les métiers enregistrent également une croissance à deux chiffres, tant par rapport à 2019 que 2020, avec une dynamique exceptionnelle sur le troisième trimestre, et une progression remarquable des Vêtements et Accessoires, de l'Horlogerie et des Autres métiers Hermès (Bijouterie et produits de la Maison).

Dans un contexte d'amélioration graduelle de la situation sanitaire, le groupe poursuit ses investissements et accélère ses recrutements. En dépit d'une base de comparaison élevée au 4e trimestre, le groupe aborde la fin de l'année avec confiance. À moyen terme, malgré les incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux.