Hermès : toujours plus haut !

(Boursier.com) — En hausse de 1,1% à 1.839 euros, Hermès signe un nouveau record en Bourse ce jeudi. Malgré les incertitudes liées au secteur bancaire américain et européen ces dernières semaines, le compartiment du luxe continue d'être recherché en bourse... Tod's et Brunello Cucinelli ont tous les deux fourni dernièrement des indications très positives sur la dynamique en cours lors de la publication de leurs résultats 2022, confirmant une demande solide de produits de luxe, la Chine se redressant rapidement et le reste du monde restant solide. Parmi les dernières notes de brokers, Bernstein a revalorisé le dossier de 1.473 à 1.611 euros ('performance de marché').

Plus offensif, Barclays avait déjà rehaussé ses estimations sur les entreprises du secteur du luxe : La banque anglo-saxonne table désormais sur une croissance du compartiment de 12% cette année, contre 9% auparavant, grâce à la reprise des dépenses des consommateurs chinois au niveau local, mais aussi à l'international avec le retour progressif des voyages à l'étranger. Alors que pratiquement toutes les ventes chinoises ont eu lieu sur le territoire national en 2022, la banque s'attend désormais à ce que 15% des dépenses chinoises se produisent à l'international en 2023.

Dans l'ensemble, Barclays reste donc positif sur le secteur, mais garde à l'esprit que certains risques demeurent, y compris l'évolution du sentiment en Chine, un ralentissement des dépenses des ménages américains et la faiblesse des consommateurs européens compte tenu de l'environnement macro difficile. Concernant Hermès, l'analyste a ajusté sa cible à 1.750 euros avec un avis à 'surpondérer'.