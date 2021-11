Hermès : toujours plus haut

(Boursier.com) — Et de sept pour Hermès ! Le titre du fabricant des sacs à main Birkin et Kelly progresse encore de 4% à 1.657 euros en ce début de journée, alignant une septième séance consécutive dans le vert. Une nouvelle hausse qui porte les gains de l'action depuis le début de l'année à plus de 80%. Comme l'ensemble du secteur du luxe, le titre bénéficie à plein de la reprise mondiale après le coup de bambou de l'an passé. Il est également soutenu depuis hier par des rumeurs d'entrée dans l'indice Eurostoxx 50 lors de la révision trimestrielle de l'indice le mois prochain. JP Morgan juge cette inclusion probable et met en avant l'attrait des investisseurs pour les sociétés disposant d'un fort pouvoir de fixation des prix dans un environnement inflationniste.

Globalement, le marché est assez partagé sur Hermès en raison notamment des niveaux de valorisation atteints par le sellier. 6 analystes conseillent encore d''acheter' le titre, 11 sont à 'conserver' et 4 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est de 1.277,3 euros (consensus 'Bloomberg').