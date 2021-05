Hermès : toujours plus haut

Hermès : toujours plus haut









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Hermès enchaîne les records sur la place parisienne. En hausse de 1,1% à 1.157 euros, le sellier enregistre une huitième séance consécutive dans le vert et porte ses gains depuis le premier janvier à 31%. Plombé l'an passé par la crise sanitaire, le secteur du luxe est en train d'effacer ce passage à vide à la faveur de l'envolée des ventes en Chine, le plus grand marché des produits de luxe, et d'un rebond plus fort que prévu aux États-Unis.

Dans un récent rapport, le cabinet de conseil Bain estimait à 30% la probabilité pour que les ventes de sacs à main, vêtements et bijoux haut de gamme reviennent ou dépassent cette année leur niveau de 2019, soit 280 milliards d'euros, en fonction du rythme des campagnes de vaccination contre le COVID-19 et de la reprise du tourisme. Le scénario le plus probable est celui d'une reprise complète en 2022, selon Bain.

Chez Hermès, le premier trimestre a été impressionnant avec un chiffre d'affaires consolidé de 2,084 milliards d'euros, en hausse de 44% à taux de change constants et de 38% à taux de change courants...