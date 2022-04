Hermès : rouge vif

(Boursier.com) — Hermès trébuche lourdement en ce début de semaine boursière, en repli de 4,5% à 1.226 euros. Les investisseurs s'inquiètent d'une inflation galopante et des hausses de taux d'intérêt à venir même si les grands acteurs de l'industrie du luxe sont jusqu'ici parvenus à répercuter la hausse des prix sur leurs tarifs. Invest Securities a réduit sa cible de 1.016 à 990 euros avec un avis maintenu à 'vendre'. Le broker note que si l'Europe a surpris positivement au premier trimestre, la tendance risque de s'affaiblir au T2 dans un environnement incertain, alors que les effets de la gestion ultra restrictive du regain de pandémie en Chine sont difficiles à apprécier mais avec, selon lui, un risque de sous-évaluation. La croissance risque ainsi de tomber au-dessous du potentiel de long terme alors que la valeur reste d'une cherté absolue et relative majeure, et exposée à un biais négatif face à la sensibilité des valeurs à haut multiples avec la hausse des taux d'intérêt.

"Il y a des inquiétudes persistantes concernant la guerre en Ukraine, qui connaît une recrudescence, ainsi qu'une aggravation des données sur la pandémie en Chine", qui pèsent toutes deux sur le secteur du luxe aujourd'hui, affirme de son côté à 'Bloomberg' Luca Solca, analyste chez Bernstein.

Bryan Garnier se montre plus optimiste. L'analyste a rehaussé son objectif de 1.300 à 1.370 euros avec un conseil confirmé à l''achat'. BG privilégie toujours LVMH et Hermès dans le secteur en raison de leur profil plus résilient dans un environnement plus difficile. La SocGen ('achat') a également revalorisé le titre de 1.510 à 1.624 euros.