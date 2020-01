Hermès reste proche de ses sommets

(Boursier.com) — Hermès campe proche de ses sommets historiques ce mardi, en hausse de 1,3% à 678,40 euros. L'accalmie sur le front commercial sino-américain fin 2019 a soutenu le dossier après de longs mois de négociations entre les deux premières puissances mondiales. Côté brokers, HSBC reste à 'conserver' sur Hermès avec un cours cible ajusté en hausse à 655 euros, alors que le sellier a fait état fin octobre d'une nouvelle performance de choix au troisième trimestre, signant même sa plus forte croissance trimestrielle depuis 6 ans. Et ce malgré les craintes des opérateurs relatives à un ralentissement de l'économie mondiale et de la demande de produits de luxe, notamment en Chine.

Hermès a ainsi enregistré un chiffre d'affaires de 1,73 milliard d'euros au troisième trimestre, en croissance de 18% à taux de change courants et de 15% à taux de change constants. Le consensus de place tablait sur une croissance organique de 'seulement' 11,6%. Sur les 9 premiers mois de l'exercice 2019, les revenus du groupe sont ressortis à 5,012 MdsE, en hausse de 16% et de 13% à taux de change constants. La solide progression des ventes dans les magasins (+14% à taux de change constants) a conforté les tendances du premier semestre, précise le management.

À moyen terme, malgré le renforcement des incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe a confirmé un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux.