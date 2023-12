Hermès : rénove et agrandit son magasin historique au centre de Kyoto

(Boursier.com) — Hermès rouvre les portes de son unique adresse à Kyoto au Japon, entièrement rénovée, située dans le grand magasin Takashimaya, au coeur de la ville. L'agrandissement et la vision singulière de ce lieu reflètent la présence de longue date de la maison, et témoignent du respect pour sa richesse culturelle, son architecture et son histoire authentiques dans un pays qui compte 35 adresses, souligne le groupe de luxe. Le magasin de plain-pied, inspiré de la ville elle-même avec ses détails d'artisanat local, rythme le parcours tout en offrant un cadre généreux et propice à la découverte des seize métiers de la maison.