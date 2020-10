Hermès : renoue avec la croissance

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Hermès renoue avec la croissance au troisième trimestre. Le sellier a réalisé un chiffre d'affaires de 1,8 milliard d'euros sur la période, en hausse de 7% à taux de change constants et de +4% à taux de change courants. Les ventes ont été portées par la forte activité dans les magasins du groupe (+12% à taux de change constants), la dynamique de l'Asie et une amélioration sensible dans toutes les autres régions.

Au Japon, les ventes ont notamment rebondi de 11% après un recul de même ordre au deuxième trimestre. En revanche, le chiffre d'affaires a reculé de 33% en France, toujours pénalisé par la réduction des flux touristiques qui n'est pas compensée par la clientèle locale.

A fin septembre, les revenus s'établissent à 4,29 MdsE, en baisse de 14% à taux de change courants et à taux de change constants.

Hermès (+7% rates). At the end of September, revenue reached EUR4.3bn (-14% at constant exchange rates). https://t.co/3egZAw38xT pic.twitter.com/HyEEAlmz06 >— Hermès (@Hermes_Paris), via Twitter

"Pour 2020, les impacts de l'épidémie de Covid-19, dont l'ampleur, la durée comme l'étendue géographique évoluent quotidiennement, demeurent aujourd'hui difficiles à évaluer. Le modèle artisanal fortement intégré, le réseau de distribution équilibré, la désirabilité de nos collections et la fidélité de notre clientèle nous rendent confiants dans l'avenir et soutiennent notre reprise d'activité. Le Groupe reste très impliqué et mobilisé en évaluant régulièrement la situation et en adaptant ses dispositifs aux mesures prises par les autorités médicales et les pouvoirs publics. À moyen terme, malgré le renforcement des incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le Groupe confirme un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux", souligne le management.