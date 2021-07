Hermès : rebondit déjà...

Hermès : rebondit déjà...









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après le coup de déprime d'hier sur des dégagements appuyés dans le secteur du luxe, Hermès reprend 2% ce vendredi à 1228 euros en bourse de Paris, alors que Kepler Cheuvreux a revalorisé le dossier de 1.050 à 1.300 euros. Plombés l'an passé par la crise sanitaire, les grands noms de l'industrie du luxe ont depuis largement bénéficié de la reprise vigoureuse observée dans la région Asie-Pacifique depuis le second semestre 2020, le rebond ayant aussi été plus fort que prévu aux États-Unis...

Chez Hermès, le premier trimestre 2021 a été particulièrement impressionnant avec un chiffre d'affaires consolidé de 2,084 milliards d'euros, en hausse de 44% à taux de change constants et de 38% à taux de change courants...