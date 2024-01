Hermès : question d'assiette ?

(Boursier.com) — Hermes International recule encore de 1,2% à 1.828 euros ce vendredi, après un début d'année poussif dans le secteur du luxe. Parmi les derniers avis de brokers, Stifel conserve le dossier avec un objectif de cours ajusté de 1.850 à 1.950 euros. Morgan Stanley avait auparavant réduit de 2% ses estimations de résultats 2024 sur le sellier : "Dans l'ensemble, nous continuons de nous attendre à ce qu'Hermès surperforme sensiblement le reste du secteur, quoique dans une mesure légèrement inférieure à celle initialement prévue", écrivaient les analystes... La marque n'est peut-être pas totalement à l'abri des pressions exercées sur les consommateurs à revenus moyens, ajoute le broker, à 'surperformer' sur la valeur avec une cible de 2.000 euros.

Harry Wolhandler, responsable actions chez Meeschaert AM, avait indiqué à 'Bloomberg' que la publication décevante de Nike qui a pointé une certaine faiblesse en Chine a également eu un impact négatif sur Hermès, car le pays est un marché clé pour le luxe... Notons que le groupe Hermès vient d'ouvrir à Wuxi sa trente-quatrième adresse en Chine. "Ce nouveau magasin met en valeur la diversité des objets des seize métiers de la maison et réaffirme l'ancrage d'Hermès dans la province du Jiangsu, région prospère connue pour sa culture du riz" a expliqué le management. Situé dans le centre commercial Center 66, au coeur du district de Liangxi, le magasin est composé de deux étages à l'architecture inspirée par les éléments naturels, l'eau et la pierre...