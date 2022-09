Hermes privilégie la sauvegarde de la biodiversité

(Boursier.com) — "Le respect de la nature qui nous inspire et est source des matières avec lesquelles nous fabriquons nos objets, est au centre de nos engagements. Le développement des activités, respectueux des environnements et des écosystèmes locaux passe par la sauvegarde de la biodiversité" explique Hermes. L'enjeu biodiversité est supervisé au sein du groupe par le Comité développement durable dont font partie deux membres du Comité exécutif, l'un en charge du pôle Amont (filières d'approvisionnement et sites manufacturiers), l'autre en charge du développement des organisations.

Les Objectifs

Pour répondre aux enjeux actuels concernant la perte globale de biodiversité, Hermès s'est engagée de façon concrète avec une stratégie formalisée autour de quatre éléments structurants :

Former : accroître les actions internes de sensibilisation, former sur les enjeux et la stratégie biodiversité ses dirigeants et collaborateurs.

Objectifs : former tous les collaborateurs d'ici 2025.

Collaborer : approfondir les partenariats déjà existant avec des ONG spécialisées pour des approvisionnements responsables. Soutenir de nouvelles recherches scientifiques ainsi que l'élevage responsable, notamment pour les cuirs exotiques (ICFA : crocodiliens, SAOBC : autruches...). Etendre ses collaborations avec des parties prenantes expertes de ces sujets.

Objectifs : poursuivre les travaux avec ces organisations reconnues d'ici 2023.

Evaluer : construire une matrice d'analyse d'impacts robuste fondée sur la cartographie des chaînes de valeur. Cette matrice permettra la mesure de l'empreinte biodiversité du groupe selon les cinq facteurs directs qui affectent la nature.

Objectifs : mesurer l'empreinte biodiversité, dont celle des principales chaînes d'approvisionnement (cuir, soie, cachemire, bois, coton) avec le WWF France et la CDC Biodiversité par l'approche GBS (Global Biodiversity Score(R)) et intégrer les enjeux identifiés dans les outils de reporting d'ici 2025.

Agir : mettre en place des plans d'actions proportionnels au niveau d'impact sur tous les sites et filières matières premières. Soutenir le développement des Science Based Targets. En parallèle, poursuivre les actions positives engagées au-delà de la sphère de responsabilité directe de la maison, comme par exemple via le fonds Livelihoods et la Fondation d'entreprise Hermès.

Objectifs : Établir des plans d'action pour 100% des sites à "plus faible impact" d'ici 2023, pour ceux à "fort impact" et pour ses principales filières d'approvisionnement d'ici 2025.

En complément, poursuivre les investissements dans le fonds Livelihoods et investir sur des projets biodiversité via la Fondation d'entreprise (quatre projets dédiés d'ici 2023).

