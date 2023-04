Hermès : premier trimestre nettement meilleur qu'anticipé

(Boursier.com) — Excellent début d'année pour Hermès. A l'image de LVMH, le sellier a nettement dépassé les attentes des analystes au premier trimestre, affichant un chiffre d'affaires consolidé de 3,380 milliards d'euros, en hausse de 23% à taux de change constants et de 22% à taux de change courants. Le consensus était positionné à +16,2%. L'activité a été particulièrement dynamique dans toutes les zones géographiques et dans tous les métiers.

Le réseau a poursuivi son développement avec les ouvertures et extensions de magasins et le renforcement des ventes en ligne. L'activité a progressé fortement dans les magasins du groupe (+23% à taux de change constants) et les ventes en gros (+26%) ont bénéficié du rebond des ventes aux voyageurs. En Asie hors Japon, les ventes ont grimpé de 23%, portées par un très bon nouvel an chinois. Elles affichent une croissance de 23,9% en Europe, avec la hausse des flux touristiques.

À moyen terme, malgré les incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux. Le groupe aborde l'année 2023 avec confiance, fort de son modèle artisanal fortement intégré, de son réseau de distribution équilibré, de la créativité de ses collections et de la fidélité de sa clientèle.