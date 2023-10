Hermès : pas si carré ?

(Boursier.com) — Hermes recule de 1,5% à 1730 euros, alors que Sabadell est à la vente sur le groupe de luxe avec un objectif de cours de 1.900 euros dans un contexte conjoncturel qui se complique et pas seulement en Asie... Pour RBC, la fin d'un "supercycle du luxe" avec des taux de croissance insoutenables, les pires vents contraires macroéconomiques depuis des décennies, ainsi que la crainte que la baisse actuelle ne soit plus prononcée, sont autant de raisons qui poussent à rester sur la défensive. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, le luxe pique encore du nez en bourse, affecté par les craintes entourant la vigueur des consommateurs chinois et, plus globalement, d'une baisse de la demande après des années de très forte croissance...