Hermès : nouveaux ajustements

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Hermès reste stable ce lundi à 945 euros, alors que le broker Bernstein a rehaussé son objectif de cours de 900 à 989 euros avec un avis à 'performance de marché', tandis que Stifel a repris la couverture du groupe de luxe avec une recommandation à 'conserver' et un cours de 900 euros en ligne de mire... Le groupe Hermes a vu son chiffre d'affaires bondir de 15,6% (à taux de changes constants) au cours des trois derniers mois de l'année écoulée, en nette accélération par rapport à la hausse de 7% observée au troisième trimestre, et contre une hausse de 'seulement' 8,7% attendue par les analystes.

La firme a bénéficié de la vigueur de la demande en Asie (+47%), qui a plus que compensé le recul observé dans les autres régions, et notamment en France. Sur l'ensemble de l'exercice, le résultat opérationnel courant s'est établi à 1,981 MdE, soit 31% des ventes, et le résultat net part du groupe a atteint 1,385 MdE, en recul limité de 9% par rapport à 2019. Le cash-flow disponible ajusté atteint 995 ME, après prise en compte de 448 ME d'investissements opérationnels qui reflètent la poursuite des projets stratégique.

Lors de l'Assemblée générale du 4 mai 2021, il sera proposé de fixer le dividende à 4,55 euros par action.