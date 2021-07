Hermès : nouveau soutien

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Hermès est stable ce lundi à 1235 euros en bourse de Paris, alors qu'Oddo BHF a revalorisé le groupe de luxe de 1.161 à 1.310 euros avec un avis à 'surperformer'. Kepler Cheuvreux avait déjà réhaussé le curseur de 1.050 à 1.300 euros. Plombés l'an passé par la crise sanitaire, les grands noms de l'industrie du luxe ont depuis largement bénéficié de la reprise vigoureuse observée en particulier dans la région Asie-Pacifique depuis le second semestre 2020, le rebond ayant aussi été plus fort que prévu aux États-Unis...

Chez Hermès, le premier trimestre 2021 a été particulièrement impressionnant avec un chiffre d'affaires consolidé de 2,084 milliards d'euros, en hausse de 44% à taux de change constants et de 38% à taux de change courants...