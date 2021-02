Hermès : nouveau rétro

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Hermès reperd encore 1% à 942 euros ce mardi après sa récente envolée boursière dans la foulée de sa solide performance trimestrielle... Le groupe de luxe a vu son chiffre d'affaires bondir de 15,6% (à taux de changes constants) au cours des trois derniers mois de l'année, en nette accélération par rapport à la hausse de 7% observée au troisième trimestre, et contre une hausse de 'seulement' 8,7% attendue par les analystes. La firme a bénéficié de la vigueur de la demande en Asie (+47%), qui a plus que compensé le recul observé dans les autres régions, et notamment en France. Sur l'ensemble de l'année, le résultat opérationnel courant s'établit à 1,981 MdE, soit 31% des ventes, et le résultat net part du groupe a atteint 1,385 MdE, en recul limité de 9% par rapport à 2019. Le cash-flow disponible ajusté atteint 995 ME, après prise en compte de 448 ME d'investissements opérationnels qui reflètent la poursuite des projets stratégique.

Lors de l'Assemblée générale du 4 mai 2021, il sera proposé de fixer le dividende à 4,55 euros par action.

Pour 2021, les impacts de l'épidémie de Covid-19, dont l'ampleur, la durée comme l'étendue géographique évoluent quotidiennement, sont aujourd'hui difficiles à évaluer, précise la direction. A moyen terme, malgré les incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux.

Parmi les derniers avis de brokers, UBS a revalorisé le dossier de 924 à 1062 euros avec un avis à 'acheter'. Morgan Stanley avait déjà remonté son cours cible de 860 à 945 euros. Bernstein ('performance de marché') parlait quant à lui de résultats "excellents", bien que beaucoup de bonnes nouvelles soient déjà reflétées dans les cours... Citigroup pour sa part a ajusté son objectif de cours en hausse à 1.010 euros.