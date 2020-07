Hermès : moins de vagues

Hermès : moins de vagues









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Hermès se stabilise sur les 708 euros ce vendredi, alors que le groupe a logiquement souffert au premier semestre. Le sellier a enregistré un bénéfice net divisé par plus de deux à 335 millions d'euros pour un chiffre d'affaires consolidé de 2,488 MdsE, en recul de -24% à taux de change courants et de -25 % à taux de change constants.

L'évolution des ventes au deuxième trimestre (-41% à taux de change courants et -42% à taux de change constants) reflète les impacts de la crise sanitaire sur le réseau. Le résultat opérationnel courant s'élève à 535 ME (contre 1,144 MdE un an plus tôt). Le consensus tablait en moyenne sur un résultat net de 403 ME et sur un résultat opérationnel courant de 561 ME.

Le premier semestre de l'année 2020 a été marqué par une crise sanitaire et économique dont l'ampleur, la durée, comme l'étendue géographique sont sans précédent. Comme attendu, l'épidémie s'est intensifiée au 2e trimestre en Europe, en Amérique et à nouveau dans certains pays d'Asie, entraînant la fermeture des magasins dans le respect des diverses instructions gouvernementales, ainsi que l'arrêt temporaire des sites de production en France et en Europe afin de protéger l'ensemble des collaborateurs, explique le groupe.

Parmi les dernières notes de brokers, Citigroup a prudemment ajusté son objectif sur Hermès de 785 à 740 euros.