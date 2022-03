Hermès maintient le cap !

(Boursier.com) — Hermès confirme ses ambitions et poursuit le développement de ses capacités de production avec la construction de deux nouvelles manufactures, l'une à l'horizon 2025, et l'autre en 2026. À terme, 500 artisans exerceront leur savoir-faire dans les futurs ateliers situés en Charente, dans la commune de L'Isle-d'Espagnac, et en Gironde, dans la commune de Loupes. Ces deux projets s'ajoutent aux trois autres sites en cours de développement à Louviers (Eure), à Tournes et Cliron (Ardennes) et à Riom (Puy-de-Dôme), où les recrutements et les formations se poursuivent.

La maroquinerie de L'Isle-d'Espagnac rejoint le pôle des maroquineries du Sud-Ouest qui comprend les maroquineries de Nontron, de Montbron et la ganterie-maroquinerie de Saint-Junien, présentes sur le territoire depuis plus de 25 ans. Elle sera inaugurée en 2025. La nouvelle manufacture de Loupes constituera, avec la maroquinerie de Guyenne le pôle girondin d'Hermès qui deviendra le 8e pôle maroquinier du groupe et comptera à terme plus de 500 artisans. Ce nouveau site sera inauguré en 2026.

Attachée à construire des relations durables avec ses partenaires locaux, Hermès prépare son implantation à L'Isle-d'Espagnac avec le concours de l'Agence de développement et d'innovation de la Nouvelle-Aquitaine et la communauté d'agglomération du Grand Angoulême. Pour le développement de ses nouveaux sites, la maison s'appuie sur ses partenariats avec Pôle emploi, le rectorat de Poitiers, le Greta Poitou-Charentes agence d'Angoulême et le Greta CFA Aquitaine. Le site de L'Isle-d'Espagnac s'appuiera sur l'expertise des équipes des maroquineries de Nontron, de Montbron et de la ganterie-maroquinerie de Saint-Junien. Le site de Loupes bénéficiera de la proximité des artisans expérimentés de la maroquinerie de Guyenne, implantée sur le territoire girondin depuis 2020.

L'École Hermès des savoir-faire, centre de formation d'apprentis agréé par l'Éducation nationale, se déploiera en septembre 2022 à Montbron et, début 2023, à la Maroquinerie de Guyenne. L'École forme les apprentis à un métier durable fondé sur les savoir-faire maroquiniers d'excellence de la maison.

Depuis 2010, Hermès a ouvert neuf maroquineries en France portant à plus de 4 300 le nombre d'artisans selliers-maroquiniers au sein du groupe. Les manufactures de L'Isle-d'Espagnac et de Loupes constitueront les 23e et 24e ateliers de maroquineries de la maison, tous en France.