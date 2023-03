Hermès : le titre signe un nouveau record

(Boursier.com) — En hausse de 3% à 1.782 euros, Hermès signe un nouveau record en Bourse ce lundi. LVMH, le numéro un mondial du luxe, suit de près avec une action qui avance de 2,5% à 807 euros, proche de ses plus hauts. Malgré les fortes incertitudes actuelles liées au secteur bancaire américain et européen, le compartiment continue d'être recherché. Tod's et Brunello Cucinelli ont tous deux fourni des indications positives sur la dynamique en cours lors de la publication de leurs résultats 2022 la semaine dernière, confirmant une demande solide de produits de luxe jusqu'à présent ce premier trimestre, la Chine se redressant et le reste du monde restant ferme à ce stade, souligne par ailleurs Oddo BHF.