Hermès : le titre établit de nouveaux sommets...

Hermès : le titre établit de nouveaux sommets...









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Aussi étonnant que cela puisse paraître, l'action Hermes vient d'établir un nouveau sommet historique au-delà de 750 Euros... Le sellier affiche maintenant une hausse de 12% depuis le début de l'année et de +25% sur les douze derniers mois. A croire que le groupe de luxe est immunisé contre la crise sanitaire et économique. A taux de change constants, les ventes d'Hermès ont pourtant baissé de 7,7% sur le premier trimestre. De leur côté, les ventes du 2e trimestre 2020 seront fortement impactées par les fermetures d'une partie significative du réseau de distribution...

Des atouts qui se payent chers.

Comment expliquer dans ces conditions que le titre établisse un nouveau plus haut ? Les intervenants doivent estimer que la situation d'Hermès est plus enviable que celle de nombreux concurrents dans le contexte actuel. Hermès profite d'une situation financière de premier ordre, ses marges sont élevées, le management est stable, la politique maison a toujours suivi la même ligne... Hermès bénéficie d'un statut alliant croissance, rentabilité et qualité. On se demande tout de même s'il est bien raisonnable face aux évènements actuels de se placer sur un titre qui se négocie sur la base de 55 fois ses estimations bénéficiaires 2020...