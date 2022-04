Hermès : le marché salue la solide performance trimestrielle

(Boursier.com) — Après LVMH, Hermès fait à son tour état d'un très bon début d'exercice. Sur le premier trimestre 2022, le sellier enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 2,765 milliards d'euros, en hausse de 33% à taux de change courants et de 27% à taux de change constants, là où le consensus tablait sur une progression de 15%. L'activité a été particulièrement dynamique dans les magasins du groupe, notamment en Amérique et en Europe, portée par l'accélération de tous les métiers et par la belle croissance de la Maroquinerie.

L'Asie hors Japon (+20%) a bénéficié en début d'année d'un très bon nouvel an chinois et d'une activité soutenue dans l'ensemble de la zone, notamment en Thaïlande, à Singapour et en Australie. Depuis la mi-mars, la Grande Chine a été pénalisée par de nouvelles contraintes sanitaires et des fermetures de magasins, notamment à Shanghai et Shenyang. Le Japon (+17%) poursuit sa progression soutenue, qui s'appuie sur la fidélité de sa clientèle locale et le succès des collections. L'Amérique (+44%) est en forte accélération à fin mars, grâce à la très belle dynamique aux États-Unis. Le magasin de South Coast Plaza, rénové et agrandi, a rouvert ses portes sur la côte californienne à Costa Mesa près de Los Angeles.

Vive croissance sur le Vieux continent

L'Europe hors France (+44%) et la France (+40%), qui bénéficient de bases de comparaison favorables, réalisent une solide croissance, notamment au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie et en Espagne.

La croissance de la 'Maroquinerie-Sellerie' (+16% contre +12% de consensus) s'appuie sur une demande soutenue et sur l'augmentation des capacités de production. Deux nouvelles maroquineries ont été annoncées pour 2025 et 2026, à L'Isle-d'Espagnac (Charente) et à Loupes (Gironde), les 23e et 24e ateliers de maroquinerie de la maison, qui accueilleront à terme 500 artisans. Celles-ci s'ajouteront aux trois sites en cours de construction de Louviers (Eure) en 2022, de la Sormonne (Ardennes) en 2023 et de Riom (Puy-de-Dôme) à horizon 2024.

La branche 'Vêtement et Accessoires' cartonne

La division 'Vêtement et Accessoires' (+44%) confirme une croissance remarquable, portée par le succès des collections de prêt-à-porter, des accessoires de mode et des chaussures. Le défilé femme automne-hiver 2022 présenté en mars à la Garde républicaine à Paris a reçu un très bel accueil, après celui de la collection homme dévoilée au Mobilier national en janvier. Le métier 'Soie et Textiles' (+27%) réalise une belle progression, qui repose sur une offre enrichie de nouveaux usages et de nouveaux savoir-faire en termes de matières et de formats. Les Parfum et Beauté (+18%) sont portés par les créations et les propositions olfactives de la maison.

L'Horlogerie (+62%) réalise une excellente performance, qui reflète le savoir-faire horloger, la technicité et la créativité des collections. La nouvelle montre Arceau, Le temps voyageur, qui révèle une lecture singulière des heures du monde, a rencontré un très bel accueil au salon international Watches and Wonders fin mars à Genève. Enfin, les 'Autres métiers Hermès' (+37%) confirment leur forte dynamique, tant dans l'univers de la Maison que dans celui de la Bijouterie. Le nouveau service de table Soleil d'Hermès, aux motifs ensoleillés et graphiques, sera présenté en juin à Milan.

Un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux confirmé à moyen terme

Pour 2022, le management note qu'il est encore difficile d'évaluer les impacts du contexte sanitaire. "Le modèle artisanal fortement intégré, le réseau de distribution équilibré, la créativité de nos collections et la fidélité de notre clientèle nous permettent d'aborder l'avenir avec confiance". A moyen terme, malgré les incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux. Grâce à son modèle d'entreprise unique, Hermès poursuit sa stratégie de développement à long terme fondée sur la créativité, la maîtrise des savoir-faire et une communication originale.

Le marché applaudit

Le marché salue logiquement cette belle publication avec un titre qui grimpe de près de 3% à 1.287 euros à l'ouverture du marché parisien. Les ventes d'Hermès sont plus que très bien orientées avec une croissance organique de 27% (consensus de +16%), souligne Bryan Garnier. La bonne nouvelle vient de l'activité maroquinerie qui a connu une croissance de 16% après la baisse essuyée au trimestre précédent. Cela devrait rassurer les investisseurs qui s'interrogeaient sur la dynamique de cette activité, souligne le broker, à l''achat' sur le titre avec une cible de 1.300 euros.