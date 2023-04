Hermès : le luxe au prix fort

(Boursier.com) — En rebond de 1,7% à 1.971 euros ce mardi, Hermès évolue toujours proche de ses plus hauts niveaux historiques en Bourse. Les investisseurs ont salué logiquement la nouvelle publication de choix du sellier qui a dépassé les attentes au premier trimestre... "Après un très bon quatrième trimestre, nous avons eu un trafic robuste, même légèrement supérieur au début de 2023", a déclaré à la presse le directeur financier Eric du Halgouet.

La société a notamment mis en avant de "très bonnes" ventes pendant le Nouvel An chinois... Le dirigeant a précisé que les tendances jusqu'à présent ce mois-ci pour la Chine et les États-Unis semblaient similaires à la performance du premier trimestre, ajoutant qu'Hermès voit une "belle dynamique" en Chine alors que la marque n'a pas connu de ralentissement aux États-Unis jusqu'à présent.

Parmi les derniers avis de brokers, Barclays a relevé son objectif de cours à 2.015 euros, contre 1.765 euros auparavant. Hermès a réalisé une "très belle performance", a estimé pour sa part le broker Stifel. "La croissance pour toutes les régions et catégories a largement dépassé le consensus", a souligné l'analyste, ajoutant qu'Hermès offrait "les meilleurs fondamentaux du secteur". Citi ('neutre') parle d'une nouvelle solide performance en matière de revenus, supérieure à celle de l'industrie, tout en ajustant son objectif à 2.010 euros, tandis que Morgan Stanley a porté sa cible à 2.080 euros : "Toutes les zones géographiques ont obtenu de meilleurs résultats que prévu, mais le rythme a été particulièrement prononcé en France"..."Sur la base des résultats d'aujourd'hui, nous nous attendons à ce que le consensus sur la croissance organique des ventes en année pleine progresse d'environ 300 points de base".