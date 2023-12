Hermès : le coup du foulard ?

(Boursier.com) — L 'industrie du luxe en Bourse reste sous surveillance à Paris, à l'image d'Hermes qui stagne à 1.937 euros ce mercredi. Outre les craintes toujours fortes sur l'état de santé de l'économie chinoise, celles sur une nouvelle potentielle crise sanitaire inquiètent également les marchés, alors que le pays reste clé pour l'avenir du secteur...

La reprise des entreprises de produits de luxe au début de l'année dans la foulée des déconfinements s'est arrêtée face aux signes de ralentissement de la demande qui sont intervenus rapidement... Cette faiblesse alimente l'inquiétude selon laquelle le marché des sacs à main et des foulards haut de gamme n'est finalement pas à l'abri du ralentissement de la croissance économique et de la pression exercée sur les consommateurs par une inflation élevée, détaillent les analystes de HSBC qui estiment que l'expansion des marges pourrait également être plus modérée à partir de maintenant : "avec l'évaporation de l'épargne et l'inflation qui frappe désormais le budget des consommateurs, les marques devront être beaucoup plus raisonnables dans la manière dont elles augmentent leurs prix, car les consommateurs ont plus de mal à digérer ces augmentations de prix".

Une normalisation de la croissance en 2024 a déjà affecté les valorisations du secteur, souligne également le courtier qui vise un cours de 1.900 euros ('conserver'), tandis que Bernstein maintient de son côté sa recommandation à 'performance de marché' sur Hermès, mais avec un objectif ajusté en baisse à 1.994 euros.