Hermès International rouvre son magasin de Vienne

(Boursier.com) — Hermès International rouvre, le 22 septembre, son magasin à Vienne, autre adresse en Autriche avec celle de Salzbourg. Le magasin viennois a été rénové et agrandi. Situé au 22 du Graben, célèbre place du centre-ville, "ce lieu témoigne de l'attachement d'Hermès à cette capitale et à sa clientèle, et participe à la dynamique de ce pays".

Installé depuis 2001 dans un édifice du XVIIIe siècle, ce magasin a fait l'objet, non seulement d'une rénovation complète, mais aussi d'une extension avec un étage supplémentaire, et en profondeur, doublant ainsi sa surface d'origine. Les savoir-faire de la maison parisienne se déploient désormais sur trois niveaux. Avec ce magasin agrandi et redécoré, s'ouvre un nouveau chapitre de l'histoire d'Hermès à Vienne.