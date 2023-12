Hermès International rouvre ses portes à Crans-Montana

(Boursier.com) — Le sellier parisien Hermès International a rouvert les portes de son magasin saisonnier historique dans la station de ski suisse de Crans-Montana, le 1er décembre. Réparti sur deux étages dans un design élégant, ce lieu rénové fait écho à l'esprit de la nature environnante et à son style de vie alpin, révélant la richesse des différents métiers de la maison dans un pays qui compte 10 magasins.

Après plus de 30 ans dans cette station saisonnière, Hermès réaffirme sa présence et invite ses clients et les nouveaux visiteurs à découvrir ce magasin réinventé, tout en s'imprégnant des créations contemporaines de la maison parisienne.