Hermès International : rouge vif

(Boursier.com) — Dans les dernières positions du CAC40, Hermès International cède 2,4% à 1.831 euros. Un flux vendeur à relier à une note d'Oddo BHF qui a dégradé le sellier à 'neutre' tout en réduisant son objectif de 2.100 à 1.967 euros. Dans une étude sur le luxe, le broker explique que le momentum sur les prévisions a clairement changé de sens ces dernières semaines dans le secteur avec le ralentissement avéré des demandes locales aux US et en Europe et une Chine continentale dont la reprise post Covid ne fonctionne que pour les clients les plus fortunés.

L'analyste table sur une croissance de 9% y/y tcc pour l'industrie l'année prochaine soit un retour à la croissance normative de long terme après 4 ans de croissance annuelle moyenne proche de 13%, mais le risque d'un coup d'arrêt plus brutal n'est pas à négliger. Certes, le secteur a perdu près de 20% sur ses points hauts et montre une prime de risque légèrement supérieure à 10% (de-rating moyen des multiples par rapport à l'avant Covid) mais un scénario risque de croissance à zéro sur 2024 - qui équivaudrait à une révision en baisse moyenne des prévisions CA de près de 10% et de résultats de 20% - ne peut être exclu et n'est pas totalement couvert par la prime de risque que reflète la baisse récente...

Si Hermès et Moncler ont en commun d'avoir montré le meilleur momentum sur le premier semestre et sont perçues à ce titre comme les plus valeurs les plus attractives, le courtier trouve le niveau actuel d'attentes, en relatif, trop élevé. Oddo BHF ne discute pas le caractère résilient de la valeur mais aux niveaux d'attentes et de valorisation actuels, le titre devient plus exposé au ralentissement du secteur.