Hermes International : quel est le bon prix ?

(Boursier.com) — Hermes International reperd 1% à 1290 euros ce lundi, alors que les ajustements se succèdent sur le dossier, après que le groupe a dépassé une nouvelle fois largement les attentes du marché. Le groupe de luxe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 3,136 milliards d'euros au troisième trimestre, en hausse de 32,5% à taux de change courants, et de 24% à taux de change constants, avec une forte dynamique dans tous les métiers. Le consensus tablait sur une croissance de 15,3% à change constants. A fin septembre, les revenus s'élèvent à 8,611 MdsE, (+30% à taux de change courants et +24% à taux de change constants).

À fin septembre 2022, toutes les zones géographiques ont affiché de très solides performances. Les ventes dans les magasins du groupe (+23%) ont bénéficié du renforcement du réseau de distribution exclusif et des ventes en ligne. La croissance des ventes en gros (+26%) témoigne de la reprise des ventes aux voyageurs.

"Pour 2022, il est encore difficile d'évaluer les impacts du contexte sanitaire, économique et géopolitique. Le modèle artisanal fortement intégré, le réseau de distribution équilibré, la créativité des collections et la fidélité de la clientèle nous permettent d'aborder l'avenir avec confiance. À moyen terme, malgré les incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux", a précisé le groupe en matière de perspectives.

Parmi les derniers avis d'analystes, Invest Securities a ramené son objectif de 1.136 à 1.030 euros en conseillant de 'vendre', Bryan Garnier ne vise plus de son côté que 1.400 euros, contre 1.450 euros, mais en restant à l'achat' et Oddo BHF a, quant à lui, revalorisé le titre de 1.495 à 1.555 euros avec une recommandation à 'surperformer'.