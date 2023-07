Hermès International ouvre un premier magasin à Tianjin

(Boursier.com) — Hermès International ouvrira un premier magasin, le 14 juillet, dans la métropole de Tianjin, au nord de la Chine. Il s'agit de la 28e adresse de la maison parisienne en Chine continentale. "Ce nouvel espace témoigne de l'engagement durable d'Hermès et de son attachement à cette région", indique la maison parisienne.

Situé au rez-de-chaussée du mall MixC, le magasin se déploie dans un cadre chaleureux et propice à la découverte des métiers de la maison. L'espace permet de passer aisément d'un univers à l'autre. En entrant, le visiteur est accueilli par les collections colorées de la soie féminine puis, par les accessoires bijoux, les parfums et le métier de la beauté. Il découvre ensuite les collections pour la maison, l'univers femme et l'alcôve dédiée à la bijouterie et à l'horlogerie.

Le coeur du magasin abrite l'équitation et la maroquinerie, juste avant l'univers homme -directement accessible par une seconde entrée- avec une sélection de chaussures et d'accessoires, ainsi que la soie masculine.

"Ce premier magasin Hermès de Tianjin marque un nouveau chapitre en Chine pour la maison", indique le groupe de luxe qui poursuit : "Il invite les clients fidèles et les nouveaux visiteurs à découvrir la créativité et les savoir-faire d'excellence d'Hermès à travers le foisonnement de ses métiers".