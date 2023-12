Hermes International : nouveau sommet historique à la clôture ?

(Boursier.com) — En hausse de 1,2% à 2.021,5 euros, Hermes International pourrait clôturer au plus haut historique ce mardi soir. L'ensemble du secteur du luxe continue de rebondir après une période estivale compliquée sur fond d'inquiétudes concernant la reprise économique en Chine, un marché clé pour l'industrie. Le précédent record en clôture pour Hermes date du mois de mai à 2.022,5 euros.

Le CAC40 a lui touché un nouveau plus haut en séance, à 7.582,50 points, avant de reculer quelque peu. Les groupes de luxe, dont LVMH, L'Oréal et Hermès, représentent plus d'un quart de la progression de 17% du CAC depuis le début de l'année. Le numéro un mondial des cosmétiques est d'ailleurs le premier contributeur à la hausse de l'indice, devant Schneider et Air Liquide.

"Je pense que la baisse des rendements, alimentée par la désinflation, est le principal moteur du nouveau record du CAC 40", indique à 'Bloomberg' Amélie Derambure, gérante de portefeuille multi-actifs senior chez Amundi. "Il s'agit d'un large rallye qui stimule les marchés boursiers à la fois en Europe et aux États-Unis et qui n'est pas spécifique à la France", a-t-elle ajouté, soulignant que la plupart des secteurs, de l'industrie à la distribution, bénéficient de l'optimisme des investisseurs.