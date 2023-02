Hermès International : les analystes ajustent le tir après les comptes

(Boursier.com) — Hermès International reperd 1,4% à 1.719 euros ce lundi, alors que le groupe de luxe a réalisé à nouveau un exercice très solide... Sur l'année 2022, le sellier a enregistré un résultat net part du groupe de 3,367 milliards d'euros, en hausse de 38%, pour un chiffre d'affaires consolidé de 11,602 MdsE, en progression de 29% à taux de change courants et de 23% à taux de change constants par rapport à 2021. Le résultat opérationnel courant s'établit à 4,697 MdsE (+33%), soit 40,5% des ventes. Le consensus 'Bloomberg' tablait sur un ROC de 4,54 MdsE, un profit net de 3,19 MdsE et des revenus de 11,46 MdsE. La trésorerie nette retraitée progresse de 2,672 MdsE et atteint 9,742 MdsE à fin décembre.

Sur le seul quatrième trimestre, les ventes poursuivent la belle dynamique enregistrée à fin septembre et s'élèvent à 2,991 MdsE (2,84 MdsE de consensus), en progression de 26% à taux de change courants et de 23% à taux de change constants, contre 17% attendu par le marché.

Lors de l'Assemblée générale du 20 avril, il sera proposé de fixer le dividende à 13 euros par action. L'acompte de 3,50 euros, qui sera versé le 22 février, viendra en déduction du dividende qui sera décidé par l'Assemblée générale.

À moyen terme, malgré les incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux. Le groupe aborde l'année 2023 avec confiance, fort de son modèle artisanal fortement intégré, de son réseau de distribution équilibré, de la créativité de ses collections et de la fidélité de sa clientèle.

Sur les trois dernières années, Hermès précise avoir créé 4.300 emplois dont 2.900 en France, et la maison a renforcé ses investissements opérationnels de 1,5 MdE, dont près de 60% en France.

Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF a revalorisé le dossier de 1.794 à 1.854 euros ('surperformer'), Invest Securities a remonté son objectif de 1.030 à 1.385 euros en restant à 'vendre' et Stifel a rehaussé sa cible de 1.500 à 1.700 euros ('conserver'). Mediobanca a dégradé le titre à 'neutre' avec une cible de 1.700 euros comme objectif, tandis que Bryan Garnier a revalorisé le dossier de 1.520 à 1.650 euros avec un avis à l'achat...