Hermès International : le marché est impressionné

(Boursier.com) — Hermès International poursuit sur sa lancée. Dans un marché encore bien orienté pour cette première séance du mois d'août, le titre du sellier gagne près de 1% à 1.347 euros après son envolée de plus de 7% vendredi dans le sillage d'une excellente publication semestrielle. Le résultat opérationnel courant du groupe a progressé de 34% à 2,3 MdsE sur la première partie de l'exercice, pour un chiffre d'affaires consolidé de 5,475 MdsE, en croissance de 29% à taux de change courants et de 23% à taux de change constants. La marge opérationnelle a atteint le niveau record de 42%, niveau le plus élevé du secteur.

Après un premier semestre exceptionnel, Bryan Garnier se dit encore plus confiant dans la capacité du groupe à continuer à surpasser ses pairs. Il s'attend à ce que les ventes de l'exercice 2022 augmentent de 16% avec une légère amélioration de la marge d'EBIT malgré des investissements plus élevés en communication au second semestre. De quoi rester à l''achat' sur le titre avec une cible rehaussée de 1.370 à 1.450 euros. Au sein de sa couverture d'acteurs du luxe, BG continue à privilégier LVMH et Hermès compte tenu de leur capacité à mieux gérer tout ralentissement de la demande grâce à leurs marques iconiques, plus résilientes.

Oddo BHF met en avant la croissance toujours remarquable alors que les marges atteignent des niveaux historiques. Les valeurs de luxe prises dans leur ensemble ont connu un net retour en grâce depuis les points bas de juin sans pour autant que la perspective macro de court terme voit se dissiper les incertitudes qui l'animent d'où une perspective boursière à très court terme qui pourrait redevenir volatile. Le titre Hermès a surperformé dans cette reprise montrant sur le mois de juillet un gain supérieur à 20%. L'analyste pense que les fondamentaux du groupe restent favorables (désirabilité forte maintenue pour l'ensemble des collections la marque, facteurs clairs de résilience dans le positionnement) et maintient par conséquent son opinion 'surperformance' avec une cible remontée de 1.350 à 1.495 euros.