Hermès International  : le chiffre d'affaires consolidé du groupe grimpe à 13.427 ME

(Boursier.com) — Hermès fait état d'une hausse plus importante que prévu de ses ventes au quatrième trimestre. Au global, en 2023, le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'élève à 13.427 ME, en hausse de 21% à taux de change constants et de 16% à taux de change courants par rapport à 2022. Le résultat opérationnel courant s'établit à 5.650 ME, soit 42,1% des ventes. Le résultat net part du groupe atteint 4.311 ME, en croissance de 28%.

Au quatrième trimestre 2023, les ventes atteignent 3.364 ME, en progression de 18% à taux de change constants et de 13% à taux de change courants, en dépit de la base de comparaison particulièrement élevée en Amérique et en Asie. Le groupe poursuit la tendance enregistrée au troisième trimestre grâce à une activité soutenue.

À fin décembre, toutes les régions affichent de solides performances avec des croissances homogènes autour de 20%. L'activité progresse dans les magasins du groupe (+20%), qui ont bénéficié d'une forte demande et du renforcement du réseau de distribution exclusif, ainsi que dans le réseau des ventes en gros (+24%), portées par les ventes aux voyageurs.

L'Asie hors Japon (+19%) poursuit sa forte croissance, avec de belles progressions des ventes dans tous les pays de la région. En octobre, un second magasin a été ouvert à Chengdu, capitale du Sichuan, 33e adresse de la maison en Chine continentale, après celui de Tianjin en juillet. En Corée, le magasin de l'hôtel The Shilla à Séoul a rouvert ses portes après rénovation et agrandissement en décembre.

Le Japon (+26%) enregistre une progression des ventes soutenue et régulière. Les magasins de Daimaru Sapporo sur l'île d'Hokkaido et de Takashimaya au coeur de la ville de Kyoto ont été inaugurés en octobre et en novembre après rénovation et agrandissement.

L'Amérique (+21%) confirme une excellente performance, notamment sur la deuxième partie de l'année. Le magasin de Chicago, agrandi et rénové, a été inauguré fin octobre, et celui du Bellagio à Las Vegas a rouvert ses portes en décembre, après les ouvertures des magasins de Naples dans le golfe du Mexique en février, d'Aspen en juin et de Los Angeles Topanga en juillet. L'exposition itinérante Hermès in the Making, qui présente les savoir-faire des artisans de la maison, a rencontré un très bel accueil en octobre à Chicago.

À fin décembre 2023, tous les métiers confirmaient leur solide dynamique, avec une progression remarquable des Vêtements et Accessoires, de l'Horlogerie et des Autres métiers Hermès.

Le résultat opérationnel courant progresse de 20% et s'élève à 5.650 ME, contre 4.697 ME en 2022. Grâce à la forte croissance des ventes et à l'impact favorable des couvertures de change, la rentabilité opérationnelle courante annuelle atteint son plus haut niveau historique à 42,1% contre 40,5% en 2022.

Le résultat net consolidé part du groupe s'établit à 4.311 ME (32,1% des ventes) contre 3.367 ME en 2022, soit une progression de 28% qui résulte de la solide performance opérationnelle ainsi que d'une amélioration de la rémunération de la trésorerie.

La capacité d'autofinancement atteint 5.123 ME, en hausse de 25%. Elle a permis de financer l'ensemble des investissements opérationnels (859 ME) et la hausse du besoin en fonds de roulement (794 ME), en lien avec la forte progression de l'activité. Le cash flow disponible ajusté s'élève ainsi à 3 192 ME.

Après versement du dividende ordinaire (1.359 ME), prise en compte des investissements financiers (316 ME) et des rachats d'actions (132 ME pour 74 954 actions hors contrat de liquidité), la trésorerie nette retraitée progresse de 1.422 ME et atteint 11.164 ME.

Le groupe Hermès poursuit ses recrutements et a renforcé ses effectifs de près de 2.400 personnes. Fin 2023, le groupe employait 22.040 personnes, dont 13.700 en France. Sur les trois dernières années, Hermès a créé plus de 5.400 emplois dont 3.300 en France.

Fidèle à son engagement d'employeur responsable, et à sa volonté de partager les fruits de la croissance avec celles et ceux qui y contribuent au quotidien, Hermès distribuera en début d'année une prime de 4.000 euros à l'ensemble de ses collaborateurs dans le monde au titre de 2023, après avoir annoncé en juillet dernier un nouveau plan d'attribution d'actions gratuites au profit de tous les salariés. Hermès renforce ses engagements en faveur de l'éducation et de la transmission avec notamment le déploiement de l'École Hermès des savoir-faire, qui a étendu ses formations diplômantes Maroquinier, Coupe et Piquage au sein de 8 écoles de formation en région en France cette année.

Lors de l'Assemblée générale du 30 avril 2024, il sera proposé de fixer le dividende à 15 euros par action. L'acompte de 3,50 euros, qui sera versé le 15 février 2024, viendra en déduction du dividende qui sera décidé par l'Assemblée générale. Il sera par ailleurs proposé à l'Assemblée générale un dividende exceptionnel de 10 euros par action.

Perspectives

À moyen terme, en dépit des incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux.

Le groupe aborde l'année 2024 avec confiance, fort de son modèle artisanal fortement intégré, de son réseau de distribution équilibré, de la créativité de ses collections et de la fidélité de sa clientèle.

Grâce à son modèle d'entreprise unique, Hermès poursuit sa stratégie de développement à long terme fondée sur la créativité, la maîtrise des savoir-faire et une communication originale.

Le thème de l'année 2024 sera "L'esprit du Faubourg. Ce lieu, fruit d'un rêve - celui d'Émile Hermès - est le coeur battant de la maison. Il est partout où se trouve Hermès et insuffle l'effervescence et l'esprit joyeux si chers à la maison"...