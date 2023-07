Hermès International étend son site historique de Pierre-Bénite près de Lyon

(Boursier.com) — Hermès International, qui vient d'annoncer l'ouverture d'un nouveau magasin à Tianjin, poursuit également son extension en France. En effet, le groupe de luxe inaugure l'extension de son site historique de Pierre-Bénite, situé au sud de Lyon.

Afin d'accompagner le succès des collections et la croissance de ses effectifs, la Holding Textile Hermès (HTH), filière textile intégrée du groupe Hermès, regroupe et étend ses espaces de travail et de production et s'équipe d'une nouvelle ligne d'impression.

Dans le berceau de la soie et du textile français, Hermès réaffirme son ancrage territorial, et renforce une filière qui compte 950 collaborateurs, dont plus de 600 artisans.

Les ateliers de Pierre-Bénite abritent les savoir-faire d'impression, de finition textile et d'ennoblissement. Le site se déploie désormais sur trois bâtiments articulés autour de patios, liés entre eux par une passerelle aérienne, favorisant des synergies entre les artisans et les collaborateurs de l'ensemble des métiers de la filière.

La nouvelle ligne d'impression sera complétée à l'horizon 2024 par une seconde ligne afin de poursuivre la démarche d'innovation de la filière et de contribuer au développement de savoir-faire d'impression au cadre "à la lyonnaise", emblématique de la maison. D'ici 2026, Hermès prévoit de créer près de 120 emplois dans cette filière.

Rappelons que la Holding Textile Hermès a été créée, en 2001, pour rassembler l'ensemble des filiales textiles du groupe. Elle maîtrise l'ensemble des savoir-faire, depuis la confection en passant par le tissage, la gravure, l'impression et la teinture jusqu'à l'ennoblissement. Grâce à ce modèle unique d'intégration des métiers, Hermès s'attache à préserver la dimension artisanale de sa fabrication pour l'ensemble de ses objets imprimés en soie. En 2022, la Holding Textile Hermès a d'ailleurs obtenu le label "Entreprises du patrimoine vivant". "Cette distinction témoigne de l'engagement de la maison en faveur de la sauvegarde, de la protection et de la valorisation de savoir-faire patrimoniaux", estime la maison de luxe.