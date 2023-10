Hermès International : du nouveau à Chicago

(Boursier.com) — Le groupe Hermès a inauguré ce vendredi son magasin de Chicago entièrement rénové et agrandi, dans un bâtiment emblématique situé dans le quartier du Gold Coast.

Le sellier précise que cette rénovation a été inspirée par le paysage de la ville située en bordure du lac Michigan et surnommée " Windy City ", en référence au vent et à la brume qui flotte au-dessus du lac. L'extension de ce magasin phare du Midwest offre un cadre propice aux objets des seize métiers de la maison et témoigne de l'ancrage historique d'Hermès aux États-Unis, qui compte 42 magasins.