Hermès International : au sommet !

(Boursier.com) — Hermès International surperforme le marché en matinée, sur un gain de 1,4% à 2.040,5 euros. Il s'agit tout simplement d'un niveau record pour le sellier en Bourse. Oddo BHF a revalorisé le dossier de 2.028 à 2.100 euros tout en restant à 'surperformer' après la nouvelle publication de choix du groupe de luxe. L'analyste persiste à penser que la perspective boursière d'ensemble pour le secteur du luxe reste plutôt mitigée en absolu sur le second semestre au vu d'un ralentissement, qui va se confirmer, des taux de croissance et d'une conjoncture macro générale qui ne devrait pas redevenir favorable rapidement. Cependant le cas d'investissement Hermès présente toujours une forte attractivité en relatif. La demande intrinsèque pour les collections du groupe n'arrête pas de croître et demeure structurellement supérieure à ce que la société est en mesure de livrer, lui assurant ainsi une perspective de croissance durable toujours importante.

Les analystes sont nombreux à revoir leur copie sur la valeur après la performance historique de la firme au premier semestre. La SocGen ('achat') a ainsi rehaussé sa cible de 2.286 à 2.318 euros et MedioBanca ('neutre') a remonté le curseur de 1.750 à 1.950 euros.